UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

На пункті пропуску "Шегині-Медика" попередили про затримки автобусів

10:27 14.06.2026 Нд
2 хв
Яка причина і як працюватиме пункт пропуску?
aimg Тетяна Степанова
Фото: на пункті пропуску "Шегині-Медика" можливі затримки автобусів (Getty Images)

На кордоні з Польщею, з понеділка, 15 червня, через ремонтні роботи оформлення та пропуск автобусів на пункті пропуску "Шегині-Медика" здійснюватимуть зі затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.

Як повідомляється, із завтрашнього дня у польському пункті пропуску "Медика" розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на вʼїзд до Польщі (виїзд з України).

За інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься, однак варто врахувати, що оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками.

Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин.

З огляду на проведення ремонтних робіт прогнозується зниження загальної пропускної спроможності автобусного напрямку.

Читайте також: Польща передумала закривати на літо популярний пункт пропуску з Україною

"Шегині - Медика" є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом.

Подорожніх просять врахувати зазначену інформацію та обирати альтернативні пункти пропуску.

Польща хотіла закрити "Шегині-Медика"

Нагадаємо, раніше польська сторона інформувала про намір тимчасово припинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика".

Причиною називали ремонтні роботи на одному з найбільш завантажених прикордонних переходів, який щодня використовується пасажирами та міжнародними перевізниками.

Таке рішення могло суттєво вплинути на транспортне сполучення між Україною та Польщею в період літніх відпусток і активних пасажирських перевезень.

Питання було розглянуто під час переговорів між профільними відомствами двох країн за сприяння Посольства України в Польщі.

У результаті сторони знайшли компромісне рішення, яке дасть змогу зберегти роботу автобусного сполучення навіть під час ремонту на пункті пропуску.

Згідно з досягнутими домовленостями, оформлення автобусів через "Шегині - Медика" триватиме без зупинки протягом усього літнього періоду.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПольщаДПСУКордон з УкраїноюАвтобуси