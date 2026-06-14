На пункті пропуску "Шегині-Медика" попередили про затримки автобусів

Польща хотіла закрити "Шегині-Медика"

Нагадаємо, раніше польська сторона інформувала про намір тимчасово припинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика".

Причиною називали ремонтні роботи на одному з найбільш завантажених прикордонних переходів, який щодня використовується пасажирами та міжнародними перевізниками.

Таке рішення могло суттєво вплинути на транспортне сполучення між Україною та Польщею в період літніх відпусток і активних пасажирських перевезень.

Питання було розглянуто під час переговорів між профільними відомствами двох країн за сприяння Посольства України в Польщі.

У результаті сторони знайшли компромісне рішення, яке дасть змогу зберегти роботу автобусного сполучення навіть під час ремонту на пункті пропуску.

Згідно з досягнутими домовленостями, оформлення автобусів через "Шегині - Медика" триватиме без зупинки протягом усього літнього періоду.