На пункті пропуску "Шегині-Медика" попередили про затримки автобусів

На кордоні з Польщею, з понеділка, 15 червня, через ремонтні роботи оформлення та пропуск автобусів на пункті пропуску "Шегині-Медика" здійснюватимуть зі затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.
Як повідомляється, із завтрашнього дня у польському пункті пропуску "Медика" розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на вʼїзд до Польщі (виїзд з України).
За інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься, однак варто врахувати, що оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками.
Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин.
З огляду на проведення ремонтних робіт прогнозується зниження загальної пропускної спроможності автобусного напрямку.
"Шегині - Медика" є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом.
Подорожніх просять врахувати зазначену інформацію та обирати альтернативні пункти пропуску.
Нагадаємо, раніше польська сторона інформувала про намір тимчасово припинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика".
Причиною називали ремонтні роботи на одному з найбільш завантажених прикордонних переходів, який щодня використовується пасажирами та міжнародними перевізниками.
Таке рішення могло суттєво вплинути на транспортне сполучення між Україною та Польщею в період літніх відпусток і активних пасажирських перевезень.
Питання було розглянуто під час переговорів між профільними відомствами двох країн за сприяння Посольства України в Польщі.
У результаті сторони знайшли компромісне рішення, яке дасть змогу зберегти роботу автобусного сполучення навіть під час ремонту на пункті пропуску.
Згідно з досягнутими домовленостями, оформлення автобусів через "Шегині - Медика" триватиме без зупинки протягом усього літнього періоду.