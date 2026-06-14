На пункте пропуска "Шегини-Медика" предупредили о задержках автобусов

Как сообщается, с завтрашнего дня в польском пункте пропуска "Медика" начинаются ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов на въезд в Польшу (выезд из Украины).

По информации польской стороны, автобусное сообщение не будет прекращаться, однако стоит учесть, что оформление и пропуск автобусов будут осуществляться с задержками.

Ориентировочная пропускная способность может составлять до 8 автобусов в течение 12 часов.

Учитывая проведение ремонтных работ прогнозируется снижение общей пропускной способности автобусного направления.

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"Шегини - Медика" является одним из самых загруженных пунктов пропуска на украинско-польской границе и ежедневно обеспечивает значительный объем международных пассажирских перевозок автобусным и легковым транспортом.

Путешественников просят учесть указанную информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.