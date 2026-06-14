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На пункте пропуска "Шегини-Медика" предупредили о задержках автобусов

10:27 14.06.2026 Вс
2 мин
Какова причина и как будет работать пункт пропуска?
aimg Татьяна Степанова
Фото: на пункте пропуска "Шегини-Медика" возможны задержки автобусов (Getty Images)

На границе с Польшей, с понедельника, 15 июня, из-за ремонтных работ оформление и пропуск автобусов на пункте пропуска "Шегини-Медика" будут осуществлять с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления ГПСУ.

Как сообщается, с завтрашнего дня в польском пункте пропуска "Медика" начинаются ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов на въезд в Польшу (выезд из Украины).

По информации польской стороны, автобусное сообщение не будет прекращаться, однако стоит учесть, что оформление и пропуск автобусов будут осуществляться с задержками.

Ориентировочная пропускная способность может составлять до 8 автобусов в течение 12 часов.

Учитывая проведение ремонтных работ прогнозируется снижение общей пропускной способности автобусного направления.

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"Шегини - Медика" является одним из самых загруженных пунктов пропуска на украинско-польской границе и ежедневно обеспечивает значительный объем международных пассажирских перевозок автобусным и легковым транспортом.

Путешественников просят учесть указанную информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.

Польша хотела закрыть "Шегини-Медика"

Напомним, ранее польская сторона информировала о намерении временно прекратить оформление автобусов на въезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини - Медика".

Причиной называли ремонтные работы на одном из самых загруженных пограничных переходов, который ежедневно используется пассажирами и международными перевозчиками.

Такое решение могло существенно повлиять на транспортное сообщение между Украиной и Польшей в период летних отпусков и активных пассажирских перевозок.

Вопрос был рассмотрен во время переговоров между профильными ведомствами двух стран при содействии Посольства Украины в Польше.

В результате стороны нашли компромиссное решение, которое позволит сохранить работу автобусного сообщения даже во время ремонта на пункте пропуска.

Согласно достигнутым договоренностям, оформление автобусов через "Шегини - Медика" будет продолжаться без остановки в течение всего летнего периода.

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