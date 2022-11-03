Пункти обміну валют зобов’язали платити податки наперед

Верховна рада ухвалила закон щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют. Документ в цілому підтримали 249 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

Згідно з документом, сплачена протягом звітного року сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податок на прибуток підприємств, розрахований за результатами такого звітного року.

Нагадаємо, НБУ з 29 липня заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

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