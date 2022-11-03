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Пункти обміну валют зобов’язали платити податки наперед

Фото: обмінні пункти зобов’язали платити податки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют. Документ в цілому підтримали 249 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №7655 передбачає, кожен небанківський обмінний пункт має сплатити авансовий внесок:

  • три мінімальні зарплати (21 100 гривень) за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тисяч мешканців
  • одна мінімальна зарплата (6700 гривень) в населеному пункті, чисельність якого менше 50 тисяч мешканців

Згідно з документом, сплачена протягом звітного року сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податок на прибуток підприємств, розрахований за результатами такого звітного року.

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, НБУ з 29 липня заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

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Верховна радаОбмін валют