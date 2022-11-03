Пункты обмена валют обязали платить налоги наперед

Верховная рада приняла закон об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль пунктов обмена валют. Документ в общей сложности поддержали 249 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроект № 7655 предусматривает, что каждый небанковский обменный пункт должен уплатить авансовый взнос:
Согласно документу, уплаченная в течение отчетного года сумма авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий уменьшает налог на прибыль предприятий, рассчитанный по результатам такого отчетного года.
Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
Напомним, НБУ с 29 июля запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание какими-либо цифровыми значениями или символами (табло).
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