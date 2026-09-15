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Пункти обігріву, пільги та укриття: як Київ разом з бізнесом готується до зими

18:49 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Анна Шиканова
Пункти обігріву, пільги та укриття: як Київ разом з бізнесом готується до зими Кличко обговорив з бізнесом підготовку до зими та роботу під обстрілами (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Мер Києва Віталій Кличко зустрівся із представниками великого бізнесу столиці та обговорив підготовку міста до зими, облаштування мобільних укриттів та надання податкових пільг для підприємств, які постраждали від обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Пільги на оренду землі, де знищено об'єкти

За словами очільника столиці, під час зустрічі обговорили багато питань, що стосуються роботи в умовах практично безперервних атак ворога.

"Підприємці несуть великі збитки, але продовжують працювати, забезпечувати логістику, сервіси, виробляти товари та ліки, будувати об'єкти, забезпечувати робочі місця, платити податки. Місто вдячне їм за це і готове всіляко допомагати і робити те, що може для сприяння роботі бізнесу", - написав мер.

Зокрема, він зазначив, що підприємці порушували питання про пільги на оренду землі під пошкодженими чи знищеними ворогом об'єктами та на податок на нерухомість. Сторони домовилися разом опрацювати можливі варіанти згідно із законодавством.

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Пункти обігріву та укриття

Також на зустрічі обговорювалися питання підготовки до зими.

"Зокрема, всіх хвилює, як столиця пройде майбутню зиму. Розповів, як Київ готується. А також обговорили заходи, які втілює в своїй роботі бізнес. Це і встановлення альтернативних джерел живлення, облаштування пунктів обігріву (зокрема, торгівельними мережами), підтримка гуманітарного штабу Києва", - повідомив Кличко.

Також обговорювалися й питання безпеки – за словами очільника столиці, бізнес готовий долучитися до встановлення мобільних укриттів в місті. Мер наголосив, що вдячний за готовність такої співпраці.

"І за конструктив та спільні зусилля задля забезпечення життєдіяльності столиці", - написав він.

Кличко обговорив з бізнесом підготовку до зими (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Раніше ми розповідали, що за ініціативи міської влади у Києві скоротили комендантську годину та внесли інші зміни в алгоритми роботи бізнесу та інших установ, що надають сервіси містянам, в умовах постійних повітряних тривог.

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Київ Віталий Кличко
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