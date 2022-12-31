"Пункти незламності" працюватимуть і на Новий рік: як їх знайти

В Україні розгорнули вже більше 5 тисяч "Пунктів незламності", де люди можуть зігрітися та зарядити свої пристрої. Вони будуть працювати й у новорічну ніч.
РБК-Україна розповідає, як їх знайти та які послуги там можна отримати.
"Пункти незламності" розгорнули по всій країні через масовані атаки російських окупантів та знеструмлення. Вони працюють цілодобово та безкоштовно.
У "Пунктах незламності" завжди буде:
Знайти найближчий пункт у вашому районі можна на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Там є зручності поле для пошуку за конкретною адресою.
Дізнатися адресу "Пунктів незламності" також можна через застосунок Telegram.
Зазвичай пункти розміщені у стаціонарних та мобільних пунктах ДСНС, на залізничних вокзалах, у будівлях місцевих органів влади, обласних чи районних державних адміністрацій, школах, дитячих садках та інших громадських місцях.
У "Пунктах незламності" можуть короткостроково перебувати від 40 до 500 осіб.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, чи планують в областях Україні скасовувати комендантську годину на Новий рік.
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