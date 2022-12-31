"Пункты несокрушимости" будут работать и на Новый год: как их найти

В Украине развернули уже более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости", где люди могут согреться и зарядить свои устройства. Они будут работать и в новогоднюю ночь.
РБК-Украина рассказывает, как их найти и какие услуги там можно получить.
"Пункты несокрушимости" развернули по всей стране из-за массированных атак российских оккупантов и обесточивания. Они работают круглосуточно и бесплатно.
В "Пунктах несокрушимости" всегда будет:
Найти ближайший пункт в вашем районе можно на специальном сайте nezlamnist.gov.ua. Там есть удобства поле для поиска по конкретному адресу.
Узнать адрес "Пунктов несокрушимости" также можно через приложение Telegram.
Обычно пункты размещены в стационарных и мобильных пунктах ГСЧС, на железнодорожных вокзалах, зданиях местных органов власти, областных или районных государственных администраций, школах, детских садах и других общественных местах.
В "Пунктах несокрушимости" могут краткосрочно находиться от 40 до 500 человек.
Напомним, РБК-Украина сообщало, планируют ли в областях Украине отменять комендантский час на Новый год.
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