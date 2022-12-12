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"Пункти незламності" можна знайти через Telegram: інструкція

Фото: "Пункти незламності" можна знайти через Telegram (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відтепер дізнатися адресу "Пунктів незламності" у вашому населеному пункті можна через застосунок Telegram. Для цього необхідно скористатися ботом-помічником.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

Зазначається, що в "Пунктах незламності" кожен охочий може отримати зв’язок, підзарядити гаджети або ж зігрітися.

Для того, аби дізнатися адресу пункту, в Україні запустили спеціальний бот-помічник, яким можна скористатися за посиланням.

Завдяки боту можна отримати інформацію про:

  • роботу пунктів;
  • їхні адреси;
  • послуги, які там можна отримати.

Тимошенко зауважив, що адреси "Пунктів незламності" у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.

"Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування "Пунктів незламності" в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади", - додає Тимошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський нещодавно розповів, що сьогодні необхідно робити, аби наша країна пройшла цю зиму.

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