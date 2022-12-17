"Пункти незламності" будуть працювати за єдиними правилами. Їх кількість виросте втричі

Сьогодні на засіданні Уряду затвердили порядок організації та роботи "Пунктів незламності". Відтепер пункти по всій країні працюватимуть цілодобово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
За словами прем'єр-міністра віднині "Пункти незламності" по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами.
"Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв'язком, водою, засобами гігієни тощо", - сказав Шмигаль.
Він додав, що українці по всій країні отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури.
"Наразі вже функціонує понад 5 тисяч "Пунктів незламності". Працюємо, щоб їхня кількість збільшилась утричі", - наголосив прем'єр міністр.
Нагадаємо, Шмигаль відповів скільки ще генераторів потрібно Україні для проходження зими.
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України закликав західних партнерів передати зброю та ввести нові санкції проти РФ через ракетний обстріл.
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