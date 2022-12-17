"Пункты несокрушимости" будут работать по единым правилам. Их количество вырастет втрое

По словам премьер-министра, отныне "Пункты несокрушимости" по всей Украине будут работать по единым стандартам.

"Каждый должен быть снабжен генератором, автономным отоплением, интернетом, связью, водой, средствами гигиены и тому подобное", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что украинцы по всей стране получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей при восстановлении поврежденной врагом инфраструктуры.

"Сейчас уже функционирует более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости". Работаем, чтобы их количество увеличилось втрое", - подчеркнул премьер-министр.