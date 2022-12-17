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"Пункты несокрушимости" будут работать по единым правилам. Их количество вырастет втрое

Фото: "Пункты несокрушимости" будут работать по единым правилам, количество вырастет втрое (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня на заседании правительства утвердили порядок организации и работы "Пунктов несокрушимости". Теперь пункты по всей стране будут работать круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам премьер-министра, отныне "Пункты несокрушимости" по всей Украине будут работать по единым стандартам.

"Каждый должен быть снабжен генератором, автономным отоплением, интернетом, связью, водой, средствами гигиены и тому подобное", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что украинцы по всей стране получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей при восстановлении поврежденной врагом инфраструктуры.

"Сейчас уже функционирует более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости". Работаем, чтобы их количество увеличилось втрое", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, Шмыгаль ответил, сколько еще генераторов нужно Украине для прохождения зимы.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины призвал западных партнеров передать оружие и ввести новые санкции против РФ из-за ракетных обстрелов.

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