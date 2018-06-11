В пункте пропуска "Станица Луганская" задержан член бандформирования

В 2015 году злоумышленник действовал в составе так называемой "народной полиции" на временно оккупированной части Луганской области

С целью выполнения задач, направленных на недопущение проникновения с Украины преступных элементов, всеми подразделениями операции Объединенных сил продолжаются мероприятия по выявлению граждан, причастных к незаконным военизированным формированиям на временно оккупированной территории Украины, в том числе при пересечении ими линии соприкосновения под видом гражданских. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

Так, вчера в контрольном пункте "Станица Луганская" оперативными сотрудниками Донецко-Луганского регионального управления совместно с представителями Нацполиции во время проведения проверки граждан, следующих с ВОТ Украины, было установлено, что в общем потоке находится гражданин, который, возможно, причастен к незаконным воинским формированиям.

"Правоохранителями установлено, что в течение 2015 года 30-летний житель пгт Станица Луганская действовал в составе так называемой "народной полиции" на временно оккупированной части Луганской области", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств и проведения дальнейших следственных действий гражданина в установленном порядке передали в Станично-Луганское отделение Национальной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за сутки пересекли почти 36 тыс. человек.