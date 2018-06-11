На одном из КПВВ задержали подозреваемого в причастности к структурам "ЛНР"

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за сутки пересекли почти 36 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20.

Всего за сутки КПВВ пересекли 35,9 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 7870 человек и 1080 транспортных средств;

"Марьинка" - 8775 человек и 1745 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6725 человек и 1420 транспортных средств;

"Гнутово" - 3135 человек и 780 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9330 человек.

Также сообщается, что в контрольном пункте "Станица Луганская" задержали мужчину за возможную причастность к незаконным военным формированиям.

Напомним, ранее разведка назвала потери боевиков на Донбассе за минувшие сутки.