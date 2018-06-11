На одном из КПВВ задержали подозреваемого в причастности к структурам "ЛНР"
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за сутки пересекли почти 36 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20.
Всего за сутки КПВВ пересекли 35,9 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
Также сообщается, что в контрольном пункте "Станица Луганская" задержали мужчину за возможную причастность к незаконным военным формированиям.
Напомним, ранее разведка назвала потери боевиков на Донбассе за минувшие сутки.