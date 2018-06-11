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У пункті пропуску "Станиця Луганська" затриманий член бандформування

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 12:18
Фото: ГПС (dpsu.gov.ua)
Фото: ГПС (dpsu.gov.ua)

У 2015 році зловмисник діяв у складі так званої "народної поліції" на тимчасово окупованій частині Луганської області

З метою виконання завдань, спрямованих на недопущення проникнення з України злочинних елементів, усіма підрозділами операції Об'єднаних сил тривають заходи по виявленню громадян, причетних до незаконних воєнізованих формувань на тимчасово окупованій території України, в тому числі при перетині ними лінії зіткнення під виглядом цивільних Про це йдеться в повідомленні пресс-службы ДПС.

Так, вчора в контрольному пункті "Станиця Луганська" оперативними співробітниками Донецько-Луганського регіонального управління спільно з представниками Нацполіції під час проведення перевірки громадян, які прямують з України, було встановлено, що в загальному потоці знаходиться громадянин, який, можливо, причетний до незаконних військових формувань.

"Правоохоронцями встановлено, що протягом 2015 року 30-річний житель смт Станиця Луганська діяв у складі так званої "народної поліції" на тимчасово окупованій частині Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Для з'ясування обставин та проведення подальших слідчих дій громадянина у встановленому порядку передали в Станично-Луганське відділення Національної поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за добу перетнули майже 36 тис. чоловік.

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Теги публікації: Луганськ, Государственная пограничная служба, Станица Луганская, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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