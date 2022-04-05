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В пункте пропуска в Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами, семь из них - российские

В пункте пропуска в Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Пограничники в пункте пропуска "Табаки" Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Сообщается, что мужчина ехал в рейсовом автобусе, во время осмотра в его сумке нашли 57 паспортов разных людей, из которых 50 - украинские и семь - российские.

Также работники ГБР нашли у гражданина морские документы Панамы и контракты с российской фирмой по морским перевозкам.

Документы у мужчины изъяли, информацию об инциденте передали в полицию.

В пункте пропуска в Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами (dbr.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что ГБР разоблачило новую схему переправки призывников за границу.

Также мы писали, что генерал-майор СБУ хотел сбежать в Венгрию по поддельным документам.

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