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У пунктах пропуску на західному кордоні України з’явиться безкоштовний Wi-Fi

Фото: у пунктах пропуску на західному кордоні України з’явиться безкоштовний Wi-Fi (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У пунктах пропуску на західному кордоні України облаштують безкоштовну WI-FI мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Як повідомляється, безпечною мережею вже можна скористатися у пункті пропуску "Шегині".

Заплановано, що до кінця квітня Wi-Fi запрацює у пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська", "Ягодин", "Порубне", "Красноїльськ" та "Дяківці".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українці масово повертаються додому з-за кордону. Потік людей на в'їзд в Україну за останні дні майже удвічі більший, ніж на виїзд.

Зокрема, на українсько-польському кордоні збільшилися черги на в'їзд до України напередодні Великодніх свят.

Однак ситуація покращилася. Станом на 3 квітня збільшення черг на в’їзд в Україну з Польщі спостерігалося лише перед одним пунктом пропуску - "Шегині-Медика".

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