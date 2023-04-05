В пунктах пропуска на западной границе Украины появится бесплатный Wi-Fi

В пунктах пропуска на западной границе Украины будет обустроена бесплатная WI-FI сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Планируется, что до конца апреля Wi-Fi заработает в пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин", "Порубное", "Красноильск" и "Дяковцы".

Как сообщается, безопасной сетью уже можно воспользоваться в пункте пропуска "Шегини".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинцы массово возвращаются домой из-за границы. Поток людей на въезд в Украину за последние дни почти вдвое больше, чем на выезд.

В частности, на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд в Украину в канун Пасхальных праздников.

Однако ситуация улучшилась. По состоянию на 3 апреля увеличение очередей на въезд в Украину из Польши наблюдалось только перед одним пунктом пропуска - "Шегини-Медика".

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