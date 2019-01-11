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В пунктах пропуска на границе с Польшей приостановят оформление грузовиков

Новости » Общество    11.01.2019 - 15:36
В пунктах пропуска на границе с Польшей приостановят оформление грузовиков
Иллюстративное фото (УНИАН)

Пропуск грузовиков будет приостановлен с 21:00 12 января до 03:00 14 января

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей 12-14 января 2019 года будет приостановлено оформление грузовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы управления Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области в Facebook.

По сообщению львовской таможни, пропуск грузовых автомобилей будет приостановлен с 21:00 12 января до 03:00 14 января.

Отмечается, что в указанный период в пунктах пропуска "Шегини-Медика", "Краковец-Корчевая" и "Рава-Русская-Хребенное" будут недоступны такие электронные сервисы, как: e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e-Export, e-Import, e-Status, поэтому польская сторона не будет осуществляться оформление и пропуск грузовиков с товарами в обоих направлениях.

В пунктах пропуска на границе с Польшей приостановят оформление грузовиков

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники пограничной службы Польши в пункте пропуска Дорогусское задержали украинца, который хотел вывезти из Украины артиллерийскую систему.

Как писало РБК-Украина, 31 декабря 2018 года на границе между Польшей и Украиной закрыли пешеходный пункт пропуска Долгобычев-Угринов. Как сообщалось, это был пилотный проект, срок действия которого закончился.

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