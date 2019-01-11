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У пунктах пропуску на кордоні з Польщею призупинять оформлення вантажівок

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 15:36
У пунктах пропуску на кордоні з Польщею призупинять оформлення вантажівок
Ілюстративне фото (УНІАН)

Пропуск вантажівок буде призупинено з 21:00 12 січня до 03:00 14 січня

У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею 12-14 січня 2019 року буде призупинено оформлення вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Львівській області у Facebook.

За повідомленням львівської митниці, пропуск вантажних автомобілів буде призупинено з 21:00 12 січня до 03:00 14 січня.

Зазначається, що у вказаний період у пунктах пропуску "Шегині-Медика", "Краковець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребенне" будуть недоступні такі електронні сервіси, як: e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e-Export, e-Import, e-Status, тому польська сторона не здійснюватиметься оформлення та пропуск вантажівок з товарами в обох напрямках. 

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею призупинять оформлення вантажівок

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники прикордонної служби Польщі у пункті пропуску в Дорогуську затримали українця, який хотів вивезти з України артилерійську систему.

Як писало РБК-Україна, 31 грудня 2018 року на кордоні між Польщею та Україною закрили пішохідний пункт пропуску Долгобичів-Угринів. Як повідомлялося, це був пілотний проект, термін дії якого закінчився.

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