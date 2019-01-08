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Польские пограничники задержали украинца с артиллерийской системой

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 17:50
Польские пограничники задержали украинца с артиллерийской системой
Иллюстративное фото (tvn24)

Украинец пытался вывезти из Украины артиллерийское орудие

Сотрудники пограничной службы Польши в пункте пропуска в Дорогуске задержали украинца, который хотел вывезти из Украины артиллерийскую систему. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Так, пограничники задержали мужчину 4 января. Указано, что следствие по делу начала Холмская прокуратура. Кроме того, делом занимается Агентство внутренней безопасности.

"Элементы пушки находились в сундуках в грузовом автомобиле. 22-летний гражданин Украины попытался перевезти их через пограничный пункт пропуска в Дорогуске. Мужчина имел при себе документы, однако их оказалось недостаточно", - отметили в Холмской районной прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что гражданин Украины знал, что перевозит и за что его задержали.

В частности, по данным tvp.info, гаубица, которую украинец хотел перевезти через границу, - это артиллерийская пушка, которую используют для уничтожения целей, находящихся за препятствиями, главным образом танков и панцирных транспортных средств.

Напомним, на границе между Польшей и Украиной 31 декабря 2018 года закрылся пешеходный пункт пропуска.

РБК-Украина также писало, что во Львовской области украинские пограничники задержали четырех иностранцев при попытке нелегально попасть на территорию Польши.

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