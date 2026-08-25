Пункт пропуску з Молдовою тимчасово закрито після нічної атаки РФ

Роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулканешть" на кордоні України та Молдови тимчасово призупинено після російської атаки ударними безпілотниками. Внаслідок удару було пошкоджено інфраструктуру пункту.

Перепустку через кордон зупинено

Наразі через пункт пропуску не здійснюється рух, а митні процедури призупинено. Про терміни відновлення роботи об'єкта поки що не повідомляється.

Громадян та перевізників закликали враховувати ситуацію під час планування поїздок та обирати для перетину українсько-молдавського кордону інші чинні пункти пропуску.

Про відновлення роботи "Виноградівка - Вулканешть" буде повідомлено додатково.

Зазначимо, що нещодавно, в ніч на 21 серпня, російські війська завдали удару безпілотниками по Болградському та Ізмаїльському районам Одеської області. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою, через що його роботу тимчасово зупинили.