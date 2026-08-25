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Пункт пропуску з Молдовою тимчасово закрито після нічної атаки РФ

08:40 25.08.2026 Вт
2 хв
Що зараз відбувається на кордоні
aimg Анастасія Никончук
Фото: удар по пункту пропуску на Одещині (ГТС України)

Після чергової атаки російських безпілотників тимчасово зупинено роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на українсько-молдовському кордоні. Внаслідок удару пошкоджено його інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Державної митної служби України.

Роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулканешть" на кордоні України та Молдови тимчасово призупинено після російської атаки ударними безпілотниками. Внаслідок удару було пошкоджено інфраструктуру пункту.

Перепустку через кордон зупинено

Наразі через пункт пропуску не здійснюється рух, а митні процедури призупинено. Про терміни відновлення роботи об'єкта поки що не повідомляється.

Громадян та перевізників закликали враховувати ситуацію під час планування поїздок та обирати для перетину українсько-молдавського кордону інші чинні пункти пропуску.

Про відновлення роботи "Виноградівка - Вулканешть" буде повідомлено додатково.

Зазначимо, що нещодавно, в ніч на 21 серпня, російські війська завдали удару безпілотниками по Болградському та Ізмаїльському районам Одеської області. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою, через що його роботу тимчасово зупинили.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки РФ у ніч проти 20 серпня російські безпілотники вдарили по пункту пропуску на кордоні України з Молдовою на Одещині. Зі слів президента, метою на півдні регіону стала громадянська інфраструктура.

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