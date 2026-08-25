Пункт пропуска с Молдовой временно закрыт после ночной атаки РФ

Работа международного пункта пропуска "Виноградовка – Вулканешть" на границе Украины и Молдовы временно приостановлена после российской атаки ударными беспилотниками. В результате удара была повреждена инфраструктура пункта.

Пропуск через границу остановлен

В настоящее время через пункт пропуска не осуществляется движение, а таможенные процедуры приостановлены. О сроках возобновления работы объекта пока не сообщается.

Граждан и перевозчиков призвали учитывать ситуацию при планировании поездок и выбирать для пересечения украинско-молдавской границы другие действующие пункты пропуска.

О возобновлении работы "Виноградовка – Вулканешть" будет сообщено дополнительно.

Отметим, что недавно, в ночь на 21 августа, российские войска нанесли удар беспилотниками по Болградскому и Измаильскому районам Одесской области. В результате атаки была повреждена инфраструктура пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой, из-за чего его работу временно остановили.