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Пункт пропуска с Молдовой временно закрыт после ночной атаки РФ

08:40 25.08.2026 Вт
2 мин
Что сейчас происходит на границе
aimg Анастасия Никончук
Фото: удар по пункту пропуска в Одесской области (ГТС Украины)

После очередной атаки российских беспилотников временно остановлена работа международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулканешть" на украинско-молдавской границе. В результате удара повреждена его инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной таможенной службы Украины.

Работа международного пункта пропуска "Виноградовка – Вулканешть" на границе Украины и Молдовы временно приостановлена после российской атаки ударными беспилотниками. В результате удара была повреждена инфраструктура пункта.

Пропуск через границу остановлен

В настоящее время через пункт пропуска не осуществляется движение, а таможенные процедуры приостановлены. О сроках возобновления работы объекта пока не сообщается.

Граждан и перевозчиков призвали учитывать ситуацию при планировании поездок и выбирать для пересечения украинско-молдавской границы другие действующие пункты пропуска.

О возобновлении работы "Виноградовка – Вулканешть" будет сообщено дополнительно.

Отметим, что недавно, в ночь на 21 августа, российские войска нанесли удар беспилотниками по Болградскому и Измаильскому районам Одесской области. В результате атаки была повреждена инфраструктура пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой, из-за чего его работу временно остановили.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки РФ в ночь на 20 августа российские беспилотники ударили по пункту пропуска на границе Украины с Молдовой в Одесской области. По словам президента, целью на юге региона стала гражданская инфраструктура.

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