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Пункт пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово закрили

18:30 13.06.2026 Сб
1 хв
На КПП між Україною та Молдовою тимчасово не оформлюють ні людей, ні транспорт
aimg Валерія Абабіна
Фото: Пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" зупинила роботу 13 червня (Getty Images)

Пункт пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" на кордоні з Молдовою зупинив роботу через збій у системі прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

У відомстві уточнили, що оформлення осіб і транспортних засобів тимчасово призупинено. Наразі вживаються необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення роботи пункту пропуску.

Громадянам, які планують перетин кордону, прикордонники рекомендують обирати альтернативні пункти пропуску та враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Молдовська митна служба, своєю чергою, радить заздалегідь обирати інший маршрут - зокрема через КПП "Тудора".

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У грудні 2025 року два пункти пропуску на кордоні з Молдовою, включно з "Паланкою-Маяки-Удобне", уже переходили на особливий режим роботи - після ударів по інфраструктурі 18-19 грудня було знищено міст поблизу Маяків, через що проїзд у напрямку Одеси став практично неможливим.

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