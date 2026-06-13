Пункт пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово закрили

У грудні 2025 року два пункти пропуску на кордоні з Молдовою, включно з "Паланкою-Маяки-Удобне", уже переходили на особливий режим роботи - після ударів по інфраструктурі 18-19 грудня було знищено міст поблизу Маяків, через що проїзд у напрямку Одеси став практично неможливим.