RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Пункт пропуска на границе с Молдовой временно закрыли

18:30 13.06.2026 Сб
1 мин
На КПП между Украиной и Молдовой временно не оформляют ни людей, ни транспорт
aimg Валерия Абабина
Фото: Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" остановил работу 13 июня (Getty Images)

Пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" на границе с Молдовой остановил работу из-за сбоя в системе пограничников.

В ведомстве уточнили, что оформление лиц и транспортных средств временно приостановлено. Сейчас принимаются необходимые меры для скорейшего восстановления работы пункта пропуска.

Гражданам, которые планируют пересечение границы, пограничники рекомендуют выбирать альтернативные пункты пропуска и учитывать эту информацию при планировании поездок.

Молдавская таможенная служба, в свою очередь, советует заранее выбирать другой маршрут - в частности через КПП "Тудора".

Читайте также: Выезд детей за границу летом: с какими документами точно не пропустят на таможне

В декабре 2025 года два пункта пропуска на границе с Молдовой, включая "Паланку-Маяки-Удобное", уже переходили на особый режим работы - после ударов по инфраструктуре 18-19 декабря был уничтожен мост вблизи Маяков, из-за чего проезд в направлении Одессы стал практически невозможным.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МолдоваГраница с Украиной