Пункт пропуска на границе с Молдовой временно закрыли

В ведомстве уточнили, что оформление лиц и транспортных средств временно приостановлено. Сейчас принимаются необходимые меры для скорейшего восстановления работы пункта пропуска.

Гражданам, которые планируют пересечение границы, пограничники рекомендуют выбирать альтернативные пункты пропуска и учитывать эту информацию при планировании поездок.

Молдавская таможенная служба, в свою очередь, советует заранее выбирать другой маршрут - в частности через КПП "Тудора".