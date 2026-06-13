Пункт пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово закрили

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Пункт пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" на кордоні з Молдовою зупинив роботу через збій у системі прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

У відомстві уточнили, що оформлення осіб і транспортних засобів тимчасово призупинено. Наразі вживаються необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення роботи пункту пропуску. Громадянам, які планують перетин кордону, прикордонники рекомендують обирати альтернативні пункти пропуску та враховувати цю інформацію під час планування поїздок. Молдовська митна служба, своєю чергою, радить заздалегідь обирати інший маршрут - зокрема через КПП "Тудора". Читайте також: Виїзд дітей за кордон влітку: з якими документами точно не пропустять на митниці