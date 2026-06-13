Пункт пропуска на границе с Молдовой временно закрыли
Пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" на границе с Молдовой остановил работу из-за сбоя в системе пограничников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
В ведомстве уточнили, что оформление лиц и транспортных средств временно приостановлено. Сейчас принимаются необходимые меры для скорейшего восстановления работы пункта пропуска.
Гражданам, которые планируют пересечение границы, пограничники рекомендуют выбирать альтернативные пункты пропуска и учитывать эту информацию при планировании поездок.
Молдавская таможенная служба, в свою очередь, советует заранее выбирать другой маршрут - в частности через КПП "Тудора".
В декабре 2025 года два пункта пропуска на границе с Молдовой, включая "Паланку-Маяки-Удобное", уже переходили на особый режим работы - после ударов по инфраструктуре 18-19 декабря был уничтожен мост вблизи Маяков, из-за чего проезд в направлении Одессы стал практически невозможным.