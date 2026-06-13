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Пункт пропуска на границе с Молдовой временно закрыли

18:30 13.06.2026 Сб
1 мин
На КПП между Украиной и Молдовой временно не оформляют ни людей, ни транспорт
aimg Валерия Абабина
Пункт пропуска на границе с Молдовой временно закрыли Фото: Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" остановил работу 13 июня (Getty Images)
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Пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" на границе с Молдовой остановил работу из-за сбоя в системе пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В ведомстве уточнили, что оформление лиц и транспортных средств временно приостановлено. Сейчас принимаются необходимые меры для скорейшего восстановления работы пункта пропуска.

Гражданам, которые планируют пересечение границы, пограничники рекомендуют выбирать альтернативные пункты пропуска и учитывать эту информацию при планировании поездок.

Молдавская таможенная служба, в свою очередь, советует заранее выбирать другой маршрут - в частности через КПП "Тудора".

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В декабре 2025 года два пункта пропуска на границе с Молдовой, включая "Паланку-Маяки-Удобное", уже переходили на особый режим работы - после ударов по инфраструктуре 18-19 декабря был уничтожен мост вблизи Маяков, из-за чего проезд в направлении Одессы стал практически невозможным.

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