Пункт пропуска на границе с Молдовой временно закрыли

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Пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" на границе с Молдовой остановил работу из-за сбоя в системе пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В ведомстве уточнили, что оформление лиц и транспортных средств временно приостановлено. Сейчас принимаются необходимые меры для скорейшего восстановления работы пункта пропуска. Гражданам, которые планируют пересечение границы, пограничники рекомендуют выбирать альтернативные пункты пропуска и учитывать эту информацию при планировании поездок. Молдавская таможенная служба, в свою очередь, советует заранее выбирать другой маршрут - в частности через КПП "Тудора". Читайте также: Выезд детей за границу летом: с какими документами точно не пропустят на таможне