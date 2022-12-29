Фото: "Пункт незламності" можна знайти в Viber: як це працює (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відтепер "Пункт незламності" можна знайти й в Viber. Для цього було створено спеціальний чат-бот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Розвиваємо "Пункти Незламності", не лише розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них. Запрацював ще один чат-бот у Viber", - пише Тимошенко. Зокрема, інформацію про найближчий "Пункт незламності" можна знайти: на сайті nezlamnist.gov.ua;

чат-бот в Telegram - @nezlaminstbot; Як знайти "Пункт незламності" у Viber? Знайдіть чат-бот "Пункт незламності" через пошуковик в застосунку; натисніть "Старт";

оберіть "Пошук пункту";

вкажіть власну геолокацію;

чат-бот автоматично знайде для вас усі найближчі "Пункти незламності". Фото: "Пункт незламності" можна знайти в Viber: як це працює (Віталій Носач, РБК-Україна)