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"Пункт незламності" можна знайти в Viber: як це працює

Новость на русском →
Четвер 29 грудня 2022 17:46
"Пункт незламності" можна знайти в Viber: як це працює Фото: "Пункт незламності" можна знайти в Viber: як це працює (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відтепер "Пункт незламності" можна знайти й в Viber. Для цього було створено спеціальний чат-бот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Розвиваємо "Пункти Незламності", не лише розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них. Запрацював ще один чат-бот у Viber", - пише Тимошенко.

Зокрема, інформацію про найближчий "Пункт незламності" можна знайти:

  • на сайті nezlamnist.gov.ua;
  • чат-бот в Telegram - @nezlaminstbot;

Як знайти "Пункт незламності" у Viber?

Знайдіть чат-бот "Пункт незламності" через пошуковик в застосунку;

  • натисніть "Старт";
  • оберіть "Пошук пункту";
  • вкажіть власну геолокацію;
  • чат-бот автоматично знайде для вас усі найближчі "Пункти незламності".

Фото: "Пункт незламності" можна знайти в Viber: як це працює (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Уряді затвердили порядок організації та роботи "Пунктів незламності". Відтепер вони працюють цілодобово.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів скільки ще генераторів потрібно Україні для проходження зими.

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Пункт незламності Війна в Україні
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