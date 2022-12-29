"Пункт несокрушимости" можно найти в Viber: как это работает
Теперь "Пункт несокрушимости" можно найти и в Viber. Для этого был создан специальный чат-бот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Развиваем "Пункты Несокрушимости", не только разворачивая их по всей стране, но и развивая информационную инфраструктуру для них. Заработал еще один чат-бот в Viber", - пишет Тимошенко.
В частности, информацию о ближайшем "Пункте Несокрушимости" можно найти:
- на сайте nezlamnist.gov.ua;
- чат-бот в Telegram - @nezlaminstbot;
Как найти "Пункт несокрушимости" в Viber?
Найдите чат-бот "Пункт несокрушимости" через поисковик в приложении;
- нажмите "Старт";
- выберите "Поиск пункта";
- укажите собственную геолокацию;
- чат-бот автоматически найдет для вас все ближайшие "Пункты несокрушимости".
Фото: "Пункт несокрушимости" можно найти в Viber: как это работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в правительстве утвердили порядок организации и работы "Пунктов несокрушимости". Теперь они работают круглосуточно.
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