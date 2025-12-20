Пуховик, джинси та шарф: зимовий образ дружини Павліка, який варто повторити

Дружина Віктора Павліка, блогерка та концертний директор Катерина Репяхова, показала, як виглядати тепло і стильно цієї зими. Її образ із пуховиком, широкими джинсами та об’ємним шарфом поєднує комфорт, актуальні тренди та затишний casual для міських прогулянок.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram.
Основні елементи образу: пуховик та широкі джинси
Головну роль у луці зіграв верхній одяг. Катерина обрала пуховик-оверсайз у трендовому відтінку кемел - теплому бежево-пісочному кольорі.
Об’ємна верхня частина створює відчуття затишку та максимально відповідає моді на пуховики великих форм.
Низ образу - широкі джинси у синьо-сірому відтінку. Такий крій залишається актуальним вже кілька сезонів і допомагає збалансувати об’ємний верх, не перевантажуючи силует.
Базовий шар складається з сорочки в клітинку у теплих тонах: коричневому, оранжевому та зеленому. Вона додає образу невимушеності та створює легку атмосферу розслабленого стилю, що ідеально підходить для міських прогулянок або зустрічей із друзями.
Акцентні аксесуари: монохром і комфорт
Головна фішка образу - аксесуари в глибоких шоколадних тонах, що гармонійно контрастують із верхнім одягом. Довгий шарф, недбало накинутий на плечі, візуально подовжує силует і додає образу затишку.
В’язана шапка-біні в тон до шарфа завершила look, підкреслюючи цілісність стилізації. На ногах
Катерина обрала уггі на платформі, що підтримують комфортний і кежуал-настрій. Таке взуття не тільки практичне для зимових умов, а й відповідає модним тенденціям цього сезону.
Настрій та стиль: затишний casual для міста
Образ Катерини Репяхової є яскравим прикладом тренду затишного стилю, який поєднує в собі комфорт і естетику.
Поєднання пуховика, широких джинсів та теплих аксесуарів демонструє, що навіть у багатошаровому образі можна залишатися стильною.
Такий look ідеально підходить для прогулянок містом, шопінгу, зустрічей у неформальній атмосфері та святкових подій у холодну пору року.
Катерина Репяхова ще раз довела, що комфорт і стиль - речі сумісні, а багатошаровість у зимовій моді може бути не лише практичною, а й естетичною.
