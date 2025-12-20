Пуховик, джинсы и шарф: зимний образ жены Павлика, который стоит повторить

Какой "лук" выбрала жена Павлика

Основные элементы образа: пуховик и широкие джинсы

Главную роль в луке сыграла верхняя одежда. Екатерина выбрала пуховик-оверсайз в трендовом оттенке кемел - теплом бежево-песочном цвете.

Объемная верхняя часть создает ощущение уюта и максимально соответствует моде на пуховики больших форм.

Жена Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

Низ образа - широкие джинсы в сине-сером оттенке. Такой крой остается актуальным уже несколько сезонов и помогает сбалансировать объемный верх, не перегружая силуэт.

Репяхова показала трендовый образ на зиму (фото: instagram.com/repyahovakate)

Базовый слой состоит из рубашки в клетку в теплых тонах: коричневом, оранжевом и зеленом. Она добавляет образу непринужденности и создает легкую атмосферу расслабленного стиля, что идеально подходит для городских прогулок или встреч с друзьями.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Акцентные аксессуары: монохром и комфорт

Главная фишка образа - аксессуары в глубоких шоколадных тонах, гармонично контрастирующие с верхней одеждой. Длинный шарф, небрежно накинутый на плечи, визуально удлиняет силуэт и добавляет образу уюта.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вязаная шапка-бини в тон к шарфу завершила look, подчеркивая целостность стилизации. На ногах

Екатерина выбрала угги на платформе, поддерживающие комфортное и кэжуал-настроение. Такая обувь не только практична для зимних условий, но и соответствует модным тенденциям этого сезона.

Репяхова показала модный "лук" (фото: instagram.com/repyahovakate)

Настроение и стиль: уютный casual для города

Образ Екатерины Репяховой является ярким примером тренда уютного стиля, который сочетает в себе комфорт и эстетику.

Сочетание пуховика, широких джинсов и теплых аксессуаров демонстрирует, что даже в многослойном образе можно оставаться стильной.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Такой look идеально подходит для прогулок по городу, шопинга, встреч в неформальной атмосфере и праздничных событий в холодное время года.

Екатерина Репяхова еще раз доказала, что комфорт и стиль - вещи совместимые, а многослойность в зимней моде может быть не только практичной, но и эстетичной.

Репяхова задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)