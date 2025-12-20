ua en ru
Пуховик, джинси та шарф: зимовий образ дружини Павліка, який варто повторити

Субота 20 грудня 2025 13:30
UA EN RU
Пуховик, джинси та шарф: зимовий образ дружини Павліка, який варто повторити Дружина Павліка Катерина Репяхова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина Віктора Павліка, блогерка та концертний директор Катерина Репяхова, показала, як виглядати тепло і стильно цієї зими. Її образ із пуховиком, широкими джинсами та об’ємним шарфом поєднує комфорт, актуальні тренди та затишний casual для міських прогулянок.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Павліка

Основні елементи образу: пуховик та широкі джинси

Головну роль у луці зіграв верхній одяг. Катерина обрала пуховик-оверсайз у трендовому відтінку кемел - теплому бежево-пісочному кольорі.

Об’ємна верхня частина створює відчуття затишку та максимально відповідає моді на пуховики великих форм.

Пуховик, джинси та шарф: зимовий образ дружини Павліка, який варто повторитиДружина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Низ образу - широкі джинси у синьо-сірому відтінку. Такий крій залишається актуальним вже кілька сезонів і допомагає збалансувати об’ємний верх, не перевантажуючи силует.

Пуховик, джинси та шарф: зимовий образ дружини Павліка, який варто повторитиРепяхова показала трендовий образ на зиму (фото: instagram.com/repyahovakate)

Базовий шар складається з сорочки в клітинку у теплих тонах: коричневому, оранжевому та зеленому. Вона додає образу невимушеності та створює легку атмосферу розслабленого стилю, що ідеально підходить для міських прогулянок або зустрічей із друзями.

Пуховик, джинси та шарф: зимовий образ дружини Павліка, який варто повторитиКатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Акцентні аксесуари: монохром і комфорт

Головна фішка образу - аксесуари в глибоких шоколадних тонах, що гармонійно контрастують із верхнім одягом. Довгий шарф, недбало накинутий на плечі, візуально подовжує силует і додає образу затишку.

Пуховик, джинси та шарф: зимовий образ дружини Павліка, який варто повторитиКатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

В’язана шапка-біні в тон до шарфа завершила look, підкреслюючи цілісність стилізації. На ногах

Катерина обрала уггі на платформі, що підтримують комфортний і кежуал-настрій. Таке взуття не тільки практичне для зимових умов, а й відповідає модним тенденціям цього сезону.

Пуховик, джинси та шарф: зимовий образ дружини Павліка, який варто повторитиРепяхова показала модний "лук" (фото: instagram.com/repyahovakate)

Настрій та стиль: затишний casual для міста

Образ Катерини Репяхової є яскравим прикладом тренду затишного стилю, який поєднує в собі комфорт і естетику.

Поєднання пуховика, широких джинсів та теплих аксесуарів демонструє, що навіть у багатошаровому образі можна залишатися стильною.

Пуховик, джинси та шарф: зимовий образ дружини Павліка, який варто повторитиКатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Такий look ідеально підходить для прогулянок містом, шопінгу, зустрічей у неформальній атмосфері та святкових подій у холодну пору року.

Катерина Репяхова ще раз довела, що комфорт і стиль - речі сумісні, а багатошаровість у зимовій моді може бути не лише практичною, а й естетичною.

Пуховик, джинси та шарф: зимовий образ дружини Павліка, який варто повторитиРепяхова задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

