ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Пуховик, джинсы и шарф: зимний образ жены Павлика, который стоит повторить

Суббота 20 декабря 2025 13:30
UA EN RU
Пуховик, джинсы и шарф: зимний образ жены Павлика, который стоит повторить Жена Павлика Екатерина Репяхова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репяхова, показала, как выглядеть тепло и стильно этой зимой. Ее образ с пуховиком, широкими джинсами и объемным шарфом сочетает комфорт, актуальные тренды и уютный casual для городских прогулок.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Павлика

Основные элементы образа: пуховик и широкие джинсы

Главную роль в луке сыграла верхняя одежда. Екатерина выбрала пуховик-оверсайз в трендовом оттенке кемел - теплом бежево-песочном цвете.

Объемная верхняя часть создает ощущение уюта и максимально соответствует моде на пуховики больших форм.

Пуховик, джинсы и шарф: зимний образ жены Павлика, который стоит повторитьЖена Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

Низ образа - широкие джинсы в сине-сером оттенке. Такой крой остается актуальным уже несколько сезонов и помогает сбалансировать объемный верх, не перегружая силуэт.

Пуховик, джинсы и шарф: зимний образ жены Павлика, который стоит повторитьРепяхова показала трендовый образ на зиму (фото: instagram.com/repyahovakate)

Базовый слой состоит из рубашки в клетку в теплых тонах: коричневом, оранжевом и зеленом. Она добавляет образу непринужденности и создает легкую атмосферу расслабленного стиля, что идеально подходит для городских прогулок или встреч с друзьями.

Пуховик, джинсы и шарф: зимний образ жены Павлика, который стоит повторитьЕкатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Акцентные аксессуары: монохром и комфорт

Главная фишка образа - аксессуары в глубоких шоколадных тонах, гармонично контрастирующие с верхней одеждой. Длинный шарф, небрежно накинутый на плечи, визуально удлиняет силуэт и добавляет образу уюта.

Пуховик, джинсы и шарф: зимний образ жены Павлика, который стоит повторитьЕкатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вязаная шапка-бини в тон к шарфу завершила look, подчеркивая целостность стилизации. На ногах

Екатерина выбрала угги на платформе, поддерживающие комфортное и кэжуал-настроение. Такая обувь не только практична для зимних условий, но и соответствует модным тенденциям этого сезона.

Пуховик, джинсы и шарф: зимний образ жены Павлика, который стоит повторитьРепяхова показала модный "лук" (фото: instagram.com/repyahovakate)

Настроение и стиль: уютный casual для города

Образ Екатерины Репяховой является ярким примером тренда уютного стиля, который сочетает в себе комфорт и эстетику.

Сочетание пуховика, широких джинсов и теплых аксессуаров демонстрирует, что даже в многослойном образе можно оставаться стильной.

Пуховик, джинсы и шарф: зимний образ жены Павлика, который стоит повторитьЕкатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Такой look идеально подходит для прогулок по городу, шопинга, встреч в неформальной атмосфере и праздничных событий в холодное время года.

Екатерина Репяхова еще раз доказала, что комфорт и стиль - вещи совместимые, а многослойность в зимней моде может быть не только практичной, но и эстетичной.

Пуховик, джинсы и шарф: зимний образ жены Павлика, который стоит повторитьРепяхова задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ