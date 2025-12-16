Публічні вимоги відставки Сирського використовує пропаганда РФ, - Тука про дії Безуглої

Як пише РБК-Україна , про це йдеться у блозі ексголови Луганської ОВА Георгія Туки на LIGA.net.

За словами Туки, дії депутатки, зокрема блокування парламентської трибуни плакатами із закликом до відставки Олександра Сирського, призвели до зриву пленарного засідання Верховної Ради. "Парламент у воюючій країні не працює, зате Безугла отримала свою хвилину слави", - написав він.

Тука також нагадав, що Рада не має повноважень ухвалювати рішення щодо звільнення Головнокомандувача ЗСУ, оскільки це належить до компетенції президента України, але Мар'яна Безугла, за його словами, свідомо ігнорує цю норму.

"Її мета - картинка для російської пропаганди. І російська пропаганда в захваті", - висловив думку Георгій Тука.

Він стверджує, що заяви Мар’яни Безуглої активно цитуються російськими інформаційними ресурсами, які подають їх як свідчення внутрішніх розбіжностей в Україні.

"Російські інформаційні ресурси активно цитують заяви Безуглої, подаючи їх як "голос правди з Києва" та використовуючи для формування наративу про внутрішній розкол в Україні", - акцентує Тука.

Окремо він згадав критику депутаткою дій президента України та її оцінку поїздки Володимира Зеленського до Куп’янська. Зокрема, вона назвала цю поїздку "успішною інформаційною операцією", що, на думку Туки, знецінює сам факт присутності глави держави у прифронтовому місті.

"Фактично Мар'яна Безугла виконує роль позаштатного кореспондента російських ресурсів. Саме з її телеграм-каналу вони беруть інформацію про нібито "кадрові чистки", "втрату територій" та "прориви росіян" - без підтверджень", - написав Тука.

У своєму блозі він також звернув увагу на попередню публічну діяльність Безуглої, зокрема її участь у тимчасових слідчих комісіях щодо "вагнергейту", ініціативи у сфері реформи СБУ, а також вимоги відставки колишнього та чинного Головнокомандувачів ЗСУ, наголосивши, що за фахом Безугла є лікарем.

Підсумовуючи, Георгій Тука заявив, що, на його думку, публічні заяви депутатки об’єктивно збігаються з інтересами Кремля, незалежно від того, чи усвідомлює вона це.