Безугла заблокувала трибуну Ради: між депутатами виникла штовханина
Під час пленарного засідання Верховної Ради 16 грудня між народними депутатами виникла сутичка після того, як депутатка Мар’яна Безугла заблокувала парламентську трибуну,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
У мережі з'явилось відео, як нардеп Мар'яна Безугла принесла до сесійної зали плакати та клейку стрічку й обклеїла ними трибуну. У відповідь на це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук неодноразово закликав депутатку звільнити трибуну та не перешкоджати роботі парламенту.
Він наголосив, що регламент забороняє блокування трибуни та втручання в роботу головуючого, а також підкреслив, що народні депутати виступатимуть лише з місць, визначених регламентом.
"Шановні колеги, зокрема ті, хто стоїть за трибуною, ще раз наголошую: час для передріздвяних витинанок та інших форматів ручної праці ще не настав. Прошу звільнити трибуну від результатів творчої діяльності окремих депутатів. Будь ласка, приведіть трибуну до ладу - і ми розпочнемо наше засідання", - говорив Стефанчук.
Однак конфлікт загострився під час виконання державного гімну України. Народний депутат Сергій Тарута намагався розблокувати трибуну: зірвав загороджувальні стрічки та вступив у перепалку з Мар'яною Безуглою.
Безугла опублікувала у соцмережах відео сутички з Тарутою, назвавши його "другом Сирського". За її словами, Тарута разом із депутатами від "Батьківщини" зірвав плакати, які вона принесла до сесійної зали.
Заблокувавши роботу парламенту, Безугла висунула вимоги до військово-політичного керівництва. Зокрема, вона закликала негайно провести військову реформу та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Після сутичок Безуглої з кількома депутатами та оголошеної перерви народні депутати вирішили виступати зі своїх місць.
Нагадаємо, раніше, після різких висловлювань Безуглої на адресу військового командування, зокрема колишнього головкома Валерія Залужного, група народних депутатів вимагала її звільнення. На тлі цих подій вона оголосила про вихід із фракції "Слуга народу".
Один із найрезонансніших інцидентів за її участю стався в червні цього року. Тоді Мар’яна Безугла насміхалася зі співака й військового Тараса Тополі, звинувативши його у "симуляції служби", а російський удар 23 червня по його квартирі назвала "кармою". Ці слова викликали широкий осуд у суспільстві.
У відповідь Тополя оголосив "збір на психіатра" для Безуглої, на що політик заявила, що перекаже зібрані кошти на дрони-перехоплювачі.