Безугла заблокувала трибуну Ради: між депутатами виникла штовханина

Під час пленарного засідання Верховної Ради 16 грудня між народними депутатами виникла сутичка після того, як депутатка Мар’яна Безугла заблокувала парламентську трибуну,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

У мережі з'явилось відео, як нардеп Мар'яна Безугла принесла до сесійної зали плакати та клейку стрічку й обклеїла ними трибуну. У відповідь на це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук неодноразово закликав депутатку звільнити трибуну та не перешкоджати роботі парламенту.

Він наголосив, що регламент забороняє блокування трибуни та втручання в роботу головуючого, а також підкреслив, що народні депутати виступатимуть лише з місць, визначених регламентом.

"Шановні колеги, зокрема ті, хто стоїть за трибуною, ще раз наголошую: час для передріздвяних витинанок та інших форматів ручної праці ще не настав. Прошу звільнити трибуну від результатів творчої діяльності окремих депутатів. Будь ласка, приведіть трибуну до ладу - і ми розпочнемо наше засідання", - говорив Стефанчук.

Однак конфлікт загострився під час виконання державного гімну України. Народний депутат Сергій Тарута намагався розблокувати трибуну: зірвав загороджувальні стрічки та вступив у перепалку з Мар'яною Безуглою.

Безугла опублікувала у соцмережах відео сутички з Тарутою, назвавши його "другом Сирського". За її словами, Тарута разом із депутатами від "Батьківщини" зірвав плакати, які вона принесла до сесійної зали.

Заблокувавши роботу парламенту, Безугла висунула вимоги до військово-політичного керівництва. Зокрема, вона закликала негайно провести військову реформу та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Після сутичок Безуглої з кількома депутатами та оголошеної перерви народні депутати вирішили виступати зі своїх місць.