Публичные требования отставки Сырского использует пропаганда РФ, - Тука о действиях Безуглой
Блокировка трибуны Рады и требования нардепа Марьяны Безуглой об отставке Главкома ВСУ играют в пользу российской пропаганды.
Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в блоге экс-главы Луганской ОВА Георгия Туки на LIGA.net.
По словам Туки, действия депутата, в частности блокировка парламентской трибуны плакатами с призывом к отставке Александра Сырского, привели к срыву пленарного заседания Верховной Рады. "Парламент в воюющей стране не работает, зато Безуглая получила свою минуту славы", - написал он.
Тука также напомнил, что у Рады нет полномочий принимать решение об увольнении Главнокомандующего ВСУ, поскольку это относится к компетенции президента Украины, но Марьяна Безуглая, по его словам, сознательно игнорирует эту норму.
"Ее цель - картинка для российской пропаганды. И российская пропаганда в восторге", - выразил мнение Георгий Тука.
Он утверждает, что заявления Марьяны Безуглой активно цитируются российскими информационными ресурсами, которые представляют их как свидетельство внутренних разногласий в Украине.
"Российские информационные ресурсы активно цитируют заявления Безуглой, подавая их как "голос правды из Киева" и используя для формирования нарратива о внутреннем расколе в Украине", - акцентирует Тука.
Отдельно он упомянул критику депутатом действий президента Украины и ее оценку поездки Владимира Зеленского в Купянск. В частности, она назвала эту поездку "успешной информационной операцией", что, по мнению Туки, обесценивает сам факт присутствия главы государства в прифронтовом городе.
"Фактически Марьяна Безуглая выполняет роль внештатного корреспондента российских ресурсов. Именно из ее телеграм-канала они берут информацию о якобы "кадровых чистках", "потере территорий" и "прорывах россиян" - без подтверждений", - написал Тука.
В своем блоге он также обратил внимание на предыдущую публичную деятельность Безуглой, в частности, ее участие во временных следственных комиссиях по "вагнергейту", инициативе в сфере реформы СБУ, а также требования отставки бывшего и действующего Главнокомандующих ВСУ, отметив, что по специальности Безуглая является врачом.
Подытоживая, Георгий Тука заявил, что, по его мнению, публичные заявления депутата объективно совпадают с интересами Кремля, независимо от того, осознает она это или нет.
Как сообщалось, во время пленарного заседания Рады 16 декабря между народными депутатами возникла стычка после того, как депутат Марьяна Безуглая заблокировала парламентскую трибуну.