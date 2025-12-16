Публичные требования отставки Сырского использует пропаганда РФ, - Тука о действиях Безуглой

Блокировка трибуны Рады и требования нардепа Марьяны Безуглой об отставке Главкома ВСУ играют в пользу российской пропаганды.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в блоге экс-главы Луганской ОВА Георгия Туки на LIGA.net.

По словам Туки, действия депутата, в частности блокировка парламентской трибуны плакатами с призывом к отставке Александра Сырского, привели к срыву пленарного заседания Верховной Рады. "Парламент в воюющей стране не работает, зато Безуглая получила свою минуту славы", - написал он.

Тука также напомнил, что у Рады нет полномочий принимать решение об увольнении Главнокомандующего ВСУ, поскольку это относится к компетенции президента Украины, но Марьяна Безуглая, по его словам, сознательно игнорирует эту норму.

"Ее цель - картинка для российской пропаганды. И российская пропаганда в восторге", - выразил мнение Георгий Тука.

Он утверждает, что заявления Марьяны Безуглой активно цитируются российскими информационными ресурсами, которые представляют их как свидетельство внутренних разногласий в Украине.

"Российские информационные ресурсы активно цитируют заявления Безуглой, подавая их как "голос правды из Киева" и используя для формирования нарратива о внутреннем расколе в Украине", - акцентирует Тука.

Отдельно он упомянул критику депутатом действий президента Украины и ее оценку поездки Владимира Зеленского в Купянск. В частности, она назвала эту поездку "успешной информационной операцией", что, по мнению Туки, обесценивает сам факт присутствия главы государства в прифронтовом городе.

"Фактически Марьяна Безуглая выполняет роль внештатного корреспондента российских ресурсов. Именно из ее телеграм-канала они берут информацию о якобы "кадровых чистках", "потере территорий" и "прорывах россиян" - без подтверждений", - написал Тука.

В своем блоге он также обратил внимание на предыдущую публичную деятельность Безуглой, в частности, ее участие во временных следственных комиссиях по "вагнергейту", инициативе в сфере реформы СБУ, а также требования отставки бывшего и действующего Главнокомандующих ВСУ, отметив, что по специальности Безуглая является врачом.

Подытоживая, Георгий Тука заявил, что, по его мнению, публичные заявления депутата объективно совпадают с интересами Кремля, независимо от того, осознает она это или нет.