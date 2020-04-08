ПТУ обязали дистанционно провести аттестацию выпускников

Из-за карантина в Украине профессионально-технические учебные заведения должны дистанционно провести аттестацию выпускников. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что если государственная квалификационная аттестация выпускников приходится на период карантина, то она должна пройти в дистанционной форме. Соответствующее письмо сегодня было направлена всем ПТУ.

По словам замминистра образования и науки Петра Коржевского, профтехи должны дистанционно проверить знания и умения выпускников, чтобы они не теряли время. В частности, предлагается учитывать оценки таких учеников за время производственного обучения, которое они отработали в ПТУ с мастерами.

"Речь идет об оценке только тех, производственная практика для которых была запланирована на время карантина", - добавили в МОН.

Напомним, ранее сообщалось, что школьники могут завершить учебный год с помощью онлайн тестов.

До этого Министерство образования и науки отменило итоговую аттестацию для учеников 4 и 9 классов.