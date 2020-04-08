ПТУ зобов'язали дистанційно провести атестацію випускників

Через карантин в Україні професійно-технічні навчальні заклади повинні дистанційно провести атестацію випускників. Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки України.

Повідомляється, що якщо державна кваліфікаційна атестація випускників припадає на період карантину, то вона повинна пройти в дистанційній формі. Відповідний лист було направлено всім ПТУ.

За словами заступника міністра освіти і науки Петра Коржевського, профтехи повинні дистанційно перевірити знання і уміння випускників, щоб вони не втрачали час. Зокрема, пропонується враховувати оцінки таких учнів за час виробничого навчання, яке вони відпрацювали в ПТУ з майстрами.

"Мова йде про оцінку тільки тих, виробнича практика для яких була запланована на час карантину", - додали в МОН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школярі можуть завершити навчальний рік з допомогою онлайн тестів.

До цього Міністерство освіти і науки скасувало підсумкову атестацію для учнів 4 та 9 класів.