ПЦУ змінює календар: повний список свят за новими датами

Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Різдво та низку інших релігійних свят будуть відзначати за новими датами.
Які саме дати в церковному календарі зміняться - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Після остаточного переходу ПЦУ на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати:
Навіть після переходу ПЦУ на новоюліанський стиль обчислювати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вознесіння та Трійці (у народі Зелені свята).
Нагадаємо, 24 травня ПЦУ на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення перейти на новоюліанський календар з 1 вересня.
Зазначимо, що ПЦУ остаточно ще не перейшла на новий стиль, рішення мають затвердити на помісному соборі 27 липня. Проте парафії та храми можуть користуватися старим (григоріанським) календарем за бажанням.
Детальніше про те, чому ПЦУ вирішила перейти на новий стиль - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.