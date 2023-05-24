ПЦУ меняет календарь: полный список праздников по новым датам

Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Рождество и ряд других религиозных праздников будут отмечать по новым датам.
Какие именно даты в церковном календаре изменятся - в материале РБК-Украина ниже.
После окончательного перехода ПЦУ на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новоюлианскому стилю в другие даты:
Даже после перехода ПЦУ на новоюлианский стиль вычислять дату Пасхи будут как раньше. Это также относится к Вознесению и Троице (в народе Зеленые праздники).
Напомним, 24 мая ПЦУ на архиерейском соборе в Киеве приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября.
Отметим, что ПЦУ окончательно еще не перешла на новый стиль, решение должно быть утверждено на поместном соборе 27 июля. Однако приходы и храмы могут пользоваться старым (григорианским) календарем по желанию.
Детальнее о том, почему ПЦУ решила перейти на новый стиль - в материале РБК-Украина.
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