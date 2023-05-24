ПЦУ меняет календарь: полный список праздников по новым датам

После окончательного перехода ПЦУ на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новоюлианскому стилю в другие даты:

День святого Николая будут праздновать 6 декабря вместо 19 декабря;

вместо 19 декабря; Рождество - 25 декабря вместо 7 января;

вместо 7 января; Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря вместо 8 января;

вместо 8 января; День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря вместо 13 января;

вместо 13 января; Святого Василия Великого - 1 января вместо 14 января;

вместо 14 января; Крещение Господне - 6 января вместо 19 января;

вместо 19 января; Сретение Господне - 2 февраля вместо 15 февраля;

вместо 15 февраля; Благовещение Девы Марии - 25 марта вместо 7 апреля;

вместо 7 апреля; Рождество Ивана Крестителя (в народе Ивана Купала) - 24 июня вместо 7 июля;

вместо 7 июля; Преображение Господне - 6 августа вместо 19 августа;

вместо 19 августа; Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа вместо 28 августа;

вместо 28 августа; Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября вместо 21 сентября;

вместо 21 сентября; Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября вместо 14 октября.

вместо 14 октября. Андрея Первозванного - 30 ноября вместо 13 декабря.

Какие праздники останутся неизменными

Даже после перехода ПЦУ на новоюлианский стиль вычислять дату Пасхи будут как раньше. Это также относится к Вознесению и Троице (в народе Зеленые праздники).

Напомним, 24 мая ПЦУ на архиерейском соборе в Киеве приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября.

Отметим, что ПЦУ окончательно еще не перешла на новый стиль, решение должно быть утверждено на поместном соборе 27 июля. Однако приходы и храмы могут пользоваться старым (григорианским) календарем по желанию.

Детальнее о том, почему ПЦУ решила перейти на новый стиль - в материале РБК-Украина.

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