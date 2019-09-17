ПЦУ заявляет о признании еще одной поместной церковью

Православную церковь Украины (ПЦУ) де-факто признала еще одна поместная православная церковь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ПЦУ в Facebook.

Сообщается, что 11-14 сентября делегация ПЦУ посетила Митрополию Лангады в Греции и приняла участие в служении по случаю храмового праздника вблизи Фессалоник. Также сообщается, что кроме иерархов Константинопольского патриархата, Элладской церкви и ПЦУ в служении участвовал епископ Мозамбикский Хризостом (Карангунис).

"Сослужением за Божественную литургию архиерея из Южной Африки было засвидетельствовано евхаристическое единство, то есть признание "де-факто" Православной церкви Украины еще одной поместной церковью", - говорится в сообщении.

Напомним, Элладская церковь признала каноничность автокефалии ПЦУ. Кроме того, предстоятель Элладской церкви продолжит заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.

Отметим, в сентябре суд приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата. Ликвидация данной церкви была условием создания автокефальной ПЦУ.