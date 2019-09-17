ПЦУ заявляє про визнання ще однією помісною церквою

Православну церкву України (ПЦУ) де-факто визнала ще одна помісна православна церква. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ПЦУ в Facebook.

Повідомляється, що 11-14 вересня делегація ПЦУ відвідала Митрополію Лангади в Греції і взяла участь у служінні з нагоди храмового свята поблизу Фессалонік. Також повідомляється, що крім ієрархів Константинопольського патріархату, Елладської церкви і ПЦУ в служінні брав участь єпископ Мозамбіцький Хризостом (Карангуніс).

"Співслужінням за Божественну літургію архієрея з Південної Африки було засвідчено євхаристійну єдність, тобто визнання "де-факто" Православної церкви України ще однією помісною церквою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Елладська церква визнала канонічність автокефалії ПЦУ. Крім того, предстоятель Елладської церкви продовжить займатися питанням визнання Православної церкви України.

Відзначимо, у вересні суд призупинив ліквідацію УПЦ Київського патріархату. Ліквідація цієї церкви була умовою створення автокефальної ПЦУ.