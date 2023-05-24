ПЦУ визначилася з датою святкування Різдва в Україні

На синоді вирішили перейти на новоюліанський (григоріанський) календар із 1 вересня 2023 року. При цьому парафії та монастирі можуть за бажанням користуватися старим календарем. Зокрема, наразі Різдво в Україні відзначатимуть 25 грудня, а не 7 січня.

Чому виник вибір - 25 грудня чи 7 січня?

Спочатку була думка, що дата для святкування Різдва - 25 грудня або 7 січня - вибиралася залежно від конфесії християнства. Тобто 25 грудня святкували Різдво католики, а 7 січня - православні. Але це далеко не так. Поділ у датах насправді умовний - через використання різних календарів - григоріанського та юліанського, хоча дата свята насправді одна.

З новою силою дискусії про дату святкування Різдва в Україні відновилися після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"В даний час юліанський календар розглядається як пов'язаний з російською церковною культурою. Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються ті Церкви, які підтримують нашу Помісну Церкву, а опоненти і насамперед РПЦ - дотримуються старого календаря (юліанського)", - зазначають у ПЦУ.

Новий календар: дати яких свят зміняться

У зв'язку з переходом на новий календар також змістяться дати інших свят, зокрема Хрещення (6 січня) та Дня святого Миколая (6 грудня), однак це не стосується Великодня.