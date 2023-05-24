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ПЦУ визначилася з датою святкування Різдва в Україні

Фото: у ПЦУ вирішили, за яким календарем святкувати Різдво в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Православна церква України (ПЦУ) з 1 вересня переходить на новий календар. Це рішення, зокрема, змінить дату святкування Різдва.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Православної церкви України (ПЦУ).

На синоді вирішили перейти на новоюліанський (григоріанський) календар із 1 вересня 2023 року. При цьому парафії та монастирі можуть за бажанням користуватися старим календарем. Зокрема, наразі Різдво в Україні відзначатимуть 25 грудня, а не 7 січня.

Чому виник вибір - 25 грудня чи 7 січня?

Спочатку була думка, що дата для святкування Різдва - 25 грудня або 7 січня - вибиралася залежно від конфесії християнства. Тобто 25 грудня святкували Різдво католики, а 7 січня - православні. Але це далеко не так. Поділ у датах насправді умовний - через використання різних календарів - григоріанського та юліанського, хоча дата свята насправді одна.

З новою силою дискусії про дату святкування Різдва в Україні відновилися після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"В даний час юліанський календар розглядається як пов'язаний з російською церковною культурою. Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються ті Церкви, які підтримують нашу Помісну Церкву, а опоненти і насамперед РПЦ - дотримуються старого календаря (юліанського)", - зазначають у ПЦУ.

Новий календар: дати яких свят зміняться

У зв'язку з переходом на новий календар також змістяться дати інших свят, зокрема Хрещення (6 січня) та Дня святого Миколая (6 грудня), однак це не стосується Великодня.

  • Різдво Христове – 25 грудня замість 7 січня;
  • Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня замість 8 січня;
  • День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки) – 31 грудня замість 13 січня;
  • Святого Василя Великого – 1 січня замість 14 січня;
  • Хрещення Господнє – 6 січня замість 19 січня;
  • Стрітення Господнє – 2 лютого замість 15 лютого;
  • Благовіщення Діви Марії – 25 березня замість 7 квітня;
  • Різдво Івана Хрестителя (у народі Івана Купала) – 24 червня замість 7 липня;
  • Преображення Господнє – 6 серпня замість 19 серпня;
  • Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня замість 28 серпня;
  • Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня замість 21 вересня;
  • Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня замість 14 жовтня.
  • Андрія Первозванного – 30 листопада замість 13 грудня;
  • Миколая Чудотворця – 6 грудня замість 19 грудня.

Докладніше про зміни у церковній календарній традиції - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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