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ПЦУ определилась с датой празднования Рождества в Украине

Фото: в ПЦУ решили, за каким календарем праздновать Рождество в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Православная церковь Украины (ПЦУ) с 1 сентября переходит на новый календарь. Это решение в частности изменит дату празднования Рождества.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Православной церкви Украины (ПЦУ).

На синоде решили перейти на новоюлианский (григорианский) календарь с 1 сентября 2023 года. При этом парафии и монастыри могут по желанию пользоваться старым календарем. В частности, теперь Рождество в Украине будут отмечать 25 декабря, а не 7 января.

Почему возник выбор - 25 декабря или 7 января?

Изначально бытовало мнение, что дата для празднования Рождества - 25 декабря или 7 января - выбиралась в зависимости от конфессии христианства. То есть 25 декабря праздновали Рождество католики, а 7 января - православные. Но этот далеко не так. Разделение в датах на самом деле условное - из-за использования разных календарей - григорианского и юлианского, хотя дата праздника на самом деле одна.

С новой силой дискуссии о дате празднования Рождества в Украине возобновились после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"В настоящее время юлианский календарь рассматривается как связанный с русской церковной культурой. Ведь современным (новоюлианским) календарем пользуются те Церкви, которые поддерживают нашу Поместную Церковь, а оппоненты и, в первую очередь, РПЦ - придерживаются старого календаря (юлианского)", - отмечают в ПЦУ.

Новый календарь: даты каких праздников изменятся

В связи с переходом на новый календарь также сместятся даты других праздников, в частности Крещения (6 января) и Дня святого Николая (6 декабря), однако это не касается Пасхи.

  • Рождество Христово – 25 декабря вместо 7 января;
  • Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря вместо 8 января;
  • День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря вместо 13 января;
  • Святого Василия Великого – 1 января вместо 14 января;
  • Крещение Господне – 6 января вместо 19 января;
  • Сретение Господне – 2 февраля вместо 15 февраля;
  • Благовещение Девы Марии – 25 марта вместо 7 апреля;
  • Рождество Иоанна Крестителя (в народе Ивана Купала) – 24 июня вместо 7 июля;
  • Преображение Господне – 6 августа вместо 19 августа;
  • Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа вместо 28 августа;
  • Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября вместо 21 сентября;
  • Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября вместо 14 октября.
  • Андрея Первозванного – 30 ноября вместо 13 декабря;
  • Николая Чудотворца – 6 декабря вместо 19 декабря.

Подробнее об изменениях в церковной календарной традиции - читайте в материале РБК-Украина.

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