ПЦУ создала синодальную комиссию для обсуждения переноса Рождества

Православная церковь Украины (ПЦУ) создала синодальную календарную комиссию для обсуждения переноса празднования Рождества по григорианскому календарю на 25 декабря. Об этом говорится в заявлении ПЦУ по результатам заседания Священного Синода.

Сообщается, что комиссию возглавил ректор Киевской православной богословской академии протоиерей Александр Трофимлюк, которому поручили на следующее заседание Синода подать предложения относительно персонального состава комиссии.

"Было поддержано необходимость взвешенного, конструктивного обсуждения в Поместной Церкви календарной реформы, с учетом мнения общества, среди которого сейчас примерно втрое меньше ее сторонников, чем оппонентов. Синод разрешил, там, где для этого усматриваются объективные обстоятельства и пастырская необходимость, по благословению правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать только молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение народных рождественских песнопений (колядок)", - говорится в заявлении.

Также Синод осудил самовольное, единоличное решение митрополита Луцкого и Волынского Михаила о внесении изменений в церковный календарь. Такое решение в ПЦУ считают нарушением канонического порядка, в том числе 34 Апостольского правила.

Ранее РБК-Украина писало, что предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря. По его словам, число сторонников переноса Рождества растет, однако большинство пока против.

Также сообщалось, что Православная церковь Украины приостановила полномочия Почетного патриарха Филарета в Священном Синоде.