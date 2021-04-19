ПЦУ сделала заявление из-за обострения ситуации возле границ Украины

В церкви призвали Россию остановиться, "пока еще не пришло окончательное наказание за невинно пролитую кровь".

"Предостерегаем также военнослужащих России, всех официальных и тайных наемников Кремля - не участвуйте в преступлениях ваших начальников. Обратите внимание на слова Писания: "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет" (Гал. 6: 7). А кто сеет ветер, тот пожнет бурю (см. Ос. 8: 7)", - говорится в заявлении.

В ПЦУ призвали украинцев продолжить молитву о справедливом мире для Украины. А также в Православной церкви Украины поблагодарили союзников страны за поддержку.

"Дорогие братья и сестры! Молимся в дни испытаний и просим у Господа за богослужениями в храмах и в домашней молитве для защиты Украины... Призываем всех, кто оберегает мир и борется против зла, на Украину и украинский народ Божие благословение!", - говорится в заявлении.