UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ПЦУ сделала заявление из-за обострения ситуации возле границ Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Православная церковь Украины сделала заявление на фоне стягивания российских войск к границам Украины. Первая и очевидная цель такого скопления - запугивание Кремлем украинского общества, давление на государство и на союзников Украины в свободном мире с целью достижения собственных интересов.

Об этом говорится в заявлении ПЦУ.

В церкви призвали Россию остановиться, "пока еще не пришло окончательное наказание за невинно пролитую кровь".

"Предостерегаем также военнослужащих России, всех официальных и тайных наемников Кремля - не участвуйте в преступлениях ваших начальников. Обратите внимание на слова Писания: "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет" (Гал. 6: 7). А кто сеет ветер, тот пожнет бурю (см. Ос. 8: 7)", - говорится в заявлении.

В ПЦУ призвали украинцев продолжить молитву о справедливом мире для Украины. А также в Православной церкви Украины поблагодарили союзников страны за поддержку.

"Дорогие братья и сестры! Молимся в дни испытаний и просим у Господа за богослужениями в храмах и в домашней молитве для защиты Украины... Призываем всех, кто оберегает мир и борется против зла, на Украину и украинский народ Божие благословение!", - говорится в заявлении.

Напомним, в Раде назвали ожидания от обращения Путина к Совфеду на фоне стягивания войск.

Также в Офисе президента Украины оценили возможные планы президента РФ Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинавойскаПЦУ
Читайте также
Россию решили не допускать к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии
В Раде назвали ожидания от обращения Путина к Совфеду на фоне стягивания войск
Прогноз погоды