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ПЦУ зробила заяву через загострення ситуації біля кордонів України

Автор: Анастасія Рокитна

Православна церква України зробила заяву на тлі стягування російських військ до кордонів України. Перша і очевидна мета такого скупчення - залякування Кремлем українського суспільства, тиск на державу і на союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів.

Про це йдеться в заяві ПЦУ.

У церкві закликали Росію зупинитись, "доки ще не прийшло остаточне покарання за невинно пролиту кров".

"Застерігаємо також військовослужбовців Росії, усіх офіційних і таємних найманців Кремля - не беріть участь у злочинах ваших начальників. Зверніть увагу на слова Писання: "Не обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те й пожне" (Гал. 6: 7). А хто сіє вітер, той пожне бурю (див. Ос. 8: 7)", - йдеться в заяві.

У ПЦУ закликали українців продовжити молитву про справедливий мир для України. А також в Православній церкві України подякували союзникам країни за підтримку.

"Дорогі брати і сестри! Молімося в дні випробувань і просімо у Господа за богослужіннями у храмах та у домашній молитві захисту для України... Закликаємо на всіх, хто оберігає мир і бореться проти зла, на Україну і український народ Боже благословення!", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Раді назвали очікування від звернення Путіна до Радфеду на тлі стягування військ.

Також в Офісі президента України оцінили можливі плани президента РФ Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів.

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