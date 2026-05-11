ПЦУ позбавила сану послідовників Філарета, які проголосили власного "патріарха"

Священний Синод Православної Церкви України (ПЦУ) позбавив сану священиків послідовників почесного патріарха Філарета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на архієрея ПЦУ Євстратія Зорю у Facebook.
У секретаріаті Синоду наголосили, що згідно з рішеннями Помісного Собору УПЦ КП та Об'єднавчого Собору від 15 грудня 2018 року, Київський патріархат повністю увійшов до складу ПЦУ і припинив існування як окрема юрисдикція.
Усі назви, включно з "УПЦ Київський Патріархат" та "Київська Патріархія", офіційно закріплені за Київською Митрополією ПЦУ як єдиним правонаступником. Використання цих найменувань іншими особами є порушенням закону.
У ПЦУ зазначили, що після смерті почесного патріарха Філарета "нечисленна маргінальна група" спробувала створити розкол, у чому вбачаються "російські інтереси та впливи". Більшість учасників цієї групи перебувають за межами України.
За канонічні злочини Синод ухвалив рішення позбавити сану таких осіб:
У ПЦУ наголосили, що ці особи ніколи не були єпископами, а тепер втратили і сан священика, який мали раніше. ПЦУ також попередила інших священнослужителів, що за підтримку цієї групи до них можуть бути застосовані аналогічні санкції.
Нагадаємо, після смерті почесного патріарха Філарета 20 березня 2026 р. у середовищі його оточення стався новий розкол. Наступного дня група ієрархів колишньої УПЦ КП через "онлайн-собор" проголосила новим "патріархом" єпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря).
Цей крок порушив власний статут структури Філарета, оскільки обрання відбулося без належних процедур та участі делегатів від громад.
