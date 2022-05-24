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ПЦУ попросит Кабмин передать ей один из храмов Киево-Печерской лавры

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Киев, Вторник 24 мая 2022 13:42
ПЦУ попросит Кабмин передать ей один из храмов Киево-Печерской лавры Фото: предстоятель ПЦУ Епифаний (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Православная церковь Украины (ПЦУ) попросит Кабинет министров передать ей один из храмов и помещения Киево-Печерской лавры. В них могут разместить мужской монастырь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПЦУ.

Сообщается, что на вчерашнем синоде решили создать мужской монастырь ПЦУ в Киево-Печерской лавре, который будет иметь прямое подчинение предстоятелю Епифанию. Само решение объясняется особым значением Лавры, как святыни всеукраинского и мирового значения, а также необходимостью преодолеть последствия подчинения ее Московскому патриархату.

Синод также попросил Епифания обратиться в Кабинет министров с просьбой передать один из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений ПЦУ.

Напомним, ранее Епифаний говорил, что якобы половина монахов Киево-Печерской лавры хотят перейти в ПЦУ.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Лавру передали УПЦ Московского патриархата в безвозмездное пользование.

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