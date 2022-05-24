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ПЦУ попросить Кабмін передати їй один з храмів Києво-Печерської лаври

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Київ, Вівторок 24 травня 2022 13:42
ПЦУ попросить Кабмін передати їй один з храмів Києво-Печерської лаври Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Православна церква України (ПЦУ) попросить Кабінет Міністрів передати їй один з храмів та приміщення Києво-Печерської лаври. У них можуть розмістити чоловічий монастир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПЦУ.

Повідомляється, що на вчорашньому синоді вирішили створити чоловічий монастир ПЦУ в Києво-Печерській лаврі, який матиме пряме підпорядкування предстоятелю Епіфанію. Саме рішення пояснюється особливим значенням Лаври, як святині всеукраїнського і світового значення, а також необхідністю подолати наслідки підпорядкування її Московському патріархату.

Синод також попросив Епіфанія звернутися до Кабінету міністрів з проханням передати один з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень ПЦУ.

Нагадаємо, раніше Епіфаній говорив, що нібито половина ченців Києво-Печерської лаври хочуть перейти в ПЦУ.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Лавру передали УПЦ Московського патріархату у безоплатне користування.

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