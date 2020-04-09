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В ПЦУ отказались от общих посвящений в храмах на Пасху

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 21:12
В ПЦУ отказались от общих посвящений в храмах на Пасху
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пасхи святить будут по месту жительства в небольших населенных пунктах и на местах производства и продаж

Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение отказаться от общих посвящений во время Пасхальных праздников в храмах и на прихрамовых территориях. Об этом говорится в решении Священного Синода.

При этом в небольших населенных пунктах будет осуществляться освящение пасхальных блюд по месту проживания мирян, а также в местах их производства и продажи.

"Учитывая запрет массовых религиозных мероприятий - обычные общие посвящения ивы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей", - говорится в решении Синода.

При этом в ПЦУ отметили, что не запрещают мирянам индивидуально приходить в храм во внебогослужебное время.

Также Синод перенес посещение священнослужителями и верующими кладбища в поминальные дни после Пасхи на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи в условия распространения коронавируса. Тогда президент анонсировал, что государство планирует в ближайшее время представить проект "Пасха дома", который позволит отпраздновать праздник дома.

Также РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом Православная церковь Украины (ПЦУ) разрешила храмам проводить богослужения без присутствия мирян. Гражданам разрешается участвовать в общей молитве, используя видеосвязь.

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