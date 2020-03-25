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Зеленский встретился с главами церквей и анонсировал проект "Пасха дома"

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 17:53
Зеленский встретился с главами церквей и анонсировал проект "Пасха дома"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Президент призывает праздновать Пасху без похода в церковь

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи в условия распространения коронавируса. Об этом сообщили в Офисе президента.

По словам Зеленского, государство планирует в ближайшее время представить проект "Пасха дома", который позволит отпраздновать праздник дома.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сообщил президент.

Также глава государства отметил, что если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать их количество. Отмечается, что рассматривается возможность размещения возле храмов и церквей патрулей.

Кроме этого Зеленский заявил, что существует договоренность о возможном вступлении церковных представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.

Пасха отмечается в этом году 19 апреля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Православная церковь Украины (ПЦУ) разрешила храмам проводить богослужения без присутствия мирян. Гражданам разрешается участвовать в общей молитве, используя видеосвязь.

Отметим, 25 марта Кабинет министров продлил карантин в Украине на 30 дней до 24 марта. При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока. На этот период, в частности, запрещены массовые собрания людей.

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